Россиянам пообещали десятидневные новогодние каникулы в 2022 году

Россиянам пообещали десятидневные новогодние каникулы в 2022 году
Россиянам пообещали сделать выходные дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Россиян ждут долгие новогодние каникулы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, к девяти январским выходным добавится 31 декабря, которое будет нерабочим — ведомство думает сделать последний день года постоянным выходным. При этом в 2022 году 31 декабря выпадет на субботу, поэтому оно также станет нерабочим.

Котяков отметил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что традиционные выходные на майские праздники также ожидаются длинными. И в начале месяца, и на 9 мая выпадет по четыре выходных дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Матвиенко предлагала сократить количество новогодних выходных из-за длительных майских.

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