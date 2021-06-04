Путин постепенно возвращается в офлайн-режим работы

Путин постепенно возвращается в офлайн-режим работы
Путин продолжает соблюдать меры предосторожности. Фото: сайт Президента России

Песков отметил, что пандемия пока что не побеждена и нужно быть осторожнее.

Президент России Владимир Путин уже вернулся к офлайн-режиму работы, но не полностью, так как пандемия коронавируса все еще не закончена. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что политик плавно возвращается к привычному рабочему графику, но некоторые ограничения пока что снимать нельзя. В связи с этим Путин соблюдает ряд мер предосторожности и лишний раз не рискует здоровьем.

«Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все»,

— сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил, что уже сейчас началась подготовка к прямой линии с Путиным.

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