Три троллейбуса перестанут ездить по своим маршрутам в Петербурге

В Северной столице изменение маршрутов троллейбусов ждет №1, №7, №10.

Как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс» троллейбусы №1, №7, №10 поменяют свой маршрут на четыре дня — 7, 8, 12, 24 июня.

Изменения в следовании транспортного средства связано с тем, что в городе готовятся к празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса». Так, придется закрыть троллейбусное движение по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.

Однако сменится движение ненадолго. Во все эти четыре дня изменения будут действовать с 23:20 и до окончания движения.

Таким образом, троллейбус №1 будет двигаться от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по трассе до конечной станции «Адмиралтейский проспект».

Троллейбус №7 проедет от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до конечной станции «Адмиралтейский проспект».

Также , троллейбус №10 отправится от конечной станции «Новгородская улица» по действующей трассе до Малой Морской улице, затем по Малой Морской улице, по Конногвардейскому бульвару, по площади Труда, улице Якубовича, Конногвардейскому переулку, Конногвардейскому бульвару. А обратно уже по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому переулку, по улице Якубовича до конечной станции «Конногвардейский бульвар».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамвай №38 почти на месяц в Петербурге изменит маршрут