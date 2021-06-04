Трамвай №38 почти на месяц в Петербурге изменит маршрут

Трамвай №38 почти на месяц в Петербурге изменит маршрут
Трамвай №38 изменит маршрут. Фото: Baltphoto

В Петербурге в июне будет изменен маршрут трамвая №38 .

Как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай будет следовать не по маршруту с 7 по 30 июня.

Это происходит в связи с тем, что будут начаты ежедневные производственные путевые работы с 00:40 до 04:50.

Исключение составляют только выходные и праздничные дни. Поэтому с 7 по 30 июня закрывается трамвайное движение по конечной станции «Проспект Мечникова».

Теперь трамваи№38 следуют от конечной станции «Ж/д станция Кушелевка» по действующей трассе до конечной станции «Ж/д станция Ручьи».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Политехнической улице перестанут ходить трамваи. 4-7 июня произойдет изменение маршрутов трамваев №38 и №61.

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