Трамвай №38 почти на месяц в Петербурге изменит маршрут

В Петербурге в июне будет изменен маршрут трамвая №38 .

Как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай будет следовать не по маршруту с 7 по 30 июня.

Это происходит в связи с тем, что будут начаты ежедневные производственные путевые работы с 00:40 до 04:50.

Исключение составляют только выходные и праздничные дни. Поэтому с 7 по 30 июня закрывается трамвайное движение по конечной станции «Проспект Мечникова».

Теперь трамваи№38 следуют от конечной станции «Ж/д станция Кушелевка» по действующей трассе до конечной станции «Ж/д станция Ручьи».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Политехнической улице перестанут ходить трамваи. 4-7 июня произойдет изменение маршрутов трамваев №38 и №61.