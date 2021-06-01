В Петербурге на Политехнической улице перестанут ходить трамваи

Трамваи будут следовать по измененному маршруту. Фото: ttransport.ru

Трамваи будут следовать по измененному маршруту. Фото: ttransport.ru

В Северной столице 4-7 июня произойдет изменение маршрутов трамваев №38 и №61.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП«Горэлектротранс» маршруты поменяются из-за работ по реконструкции тепловой сети.

Так, с 01:40 4 июня до 04:40 7 июня трамвайное движение по Политехнической улице у Новороссийской улицы перестает действовать.

Теперь транспортные средства №38 и №61 будут двигать по следующим маршрутам.

№38 тамвай от конечной станции «Проспект Мечникова» будет ехать трассе до площади Мужества, затем по 2-му Муринскому проспекту, потом по проспекту Энгельса, далее по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Политехнической улице до конечной станции «Ж/д станция Кушелевка».

А трамвай №61 начнет движение от конечной станции «Суздальский проспект» по трассе до площади Мужества, затем по 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту, затем по 1-му Муринскому проспекту, далее по Лесному проспекту до конечной станции «Станция метро «Выборгская»».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обустроят веломаршрут на проспекте Большевиков.