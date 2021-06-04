Индустриальный парк «Марьино» под Петербургом привлек новых резидентов и 5 млрд рублей инвестиций

Индустриальный парк &#171;Марьино&#187; под Петербургом привлек новых резидентов и 5 млрд рублей инвестиций
ВТБ заключил меморандумы о совместной деятельности по реализации проектов с резидентами на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Gazeta.SPb

Петербургский индустриальный парк «Марьино» привлек пять новых резидентов, которые займутся развитием производственных проектов. Прогнозируемый до 2024 года объем инвестиций превышает 5 млрд рублей.

ВТБ заключил меморандумы о совместной деятельности по реализации проектов с резидентами на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Размещение новых резидентов в «Марьино» создаст более 400 рабочих мест.

«ВМПАВТО» наладит производство смазочных материалов и препаратов для технического обслуживания машин и механизмов.

«НСК Химия» собирается построить завод по изготовлению антипригарных и декоративных покрытий для посуды.

Хостинг-провайдер «Медиа Лэнд» построит в парке дата-центр, услугами которого будет пользоваться бизнес и госструктуры.

НПК «Провита» займется выпуском установок для производства технических и медицинских газов.

«РИТВЕРЦ» создаст предприятие по разработке и выпуску радионуклидной продукции.

Напомним, индустриальный парк «Марьино» представляет собой организованную промышленную зону с современными производствами. Он находится в Петродворцовом районе. Реализацией проекта занимаются Смольный и банк ВТБ. За развитие проекта отвечает ООО ВТБ Девелопмент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть успела подписать еще три соглашения в рамках ПМЭФ.

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