Смольный на ПМЭФ заключил контракты более чем на 200 млрд рублей

Смольный на ПМЭФ заключил контракты более чем на 200 млрд рублей
Глава города подчеркнул, что Петербург первым в мире смог провести очно такое крупное международное мероприятие. Фото: Gazeta.SPb

Власти Северной столицы заключили на Петербургском международном экономическом форуме контракты более чем на 200 млрд рублей.

Итоги форума подвел губернатор Александр Беглов. Он отмечает, что власти заключили «очень хорошие контракты», связанные с медицинским кластером. Смольный, по его словам, нашел партнером по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры.

Градоначальник сообщил, что удалось привлечь инвестиции в новую агломерацию — Балтийский кластер. Дальше будет развиваться сотрудничество в здравоохранении, культуре и других направлениях.

«Это первая такая красивая история для субъектов Российской Федерации», — сказал Беглов.

Глава города подчеркнул, что Петербург первым в мире смог провести очно такое крупное международное мероприятие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть успела подписать еще три соглашения в рамках ПМЭФ.

Александр Беглов новости СПб ПМЭФ


 

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