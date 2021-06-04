Ленобласть успела подписать еще три соглашения в рамках ПМЭФ

Ленобласть успела подписать еще три соглашения в рамках ПМЭФ
Дрозденко на ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

Губернатор региона смог договориться о реализации сразу нескольких важных проектов.

Ленинградская область сегодня, 4 июня, завершила деловую программу на Петербургском Международном экономическом форуме подписанием еще трех соглашений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что в Ленобласти будут и дальше развивать производственные площадки компании «Черкизово». На эти цели готовы потратить 3 миллиарда рублей. Также было достигнуто соглашение о сотрудничестве с «Научно-исследовательский институтом оптико-электронного приборостроения» в Сосновом Бору в части поддержки разработок НИИ. Помимо этого, было подписано соглашение с ОВК о вхождении в нацпроект «Производительность труда» Тихвинского вагоностроительного завода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за один день ПМЭФ принес Северной столице вложений на 200 млрд рублей.

ленинградская область ПМЭФ соглашения


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ким Кардашьян со слезами рассказала о причинах развода с Канье Уэстом
Ленобласть успела подписать еще три соглашения в рамках ПМЭФ
Выступление Путина, льготная ипотека, договор на 868 млрд, соглашение с ...
На Савушкина под окнами дома найдено бездыханное тело женщины
В Ленобласти ожидается жаркая суббота
Врач рассказал, как точно нельзя худеть
Киркоров безуспешно пытался забить гол Дзюбе
В Париже задержали теннисистку из России: она могла проиграть в матче специально