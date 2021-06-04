Глава Ростуризма оценила ситуацию с поездками в Турцию

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила ситуацию с поездками российских туристов в Турцию.

Она рассказала «Известиям», что основные долги этого года накопились из-за закрытых границ с Турцией. По ее словам, чуть больше миллиона россиян внесли деньги за туры на турецких курортах. Общая сумма предоплат составила 30 млрд рублей.

«По сути, это вот то единственное массовое наиболее популярное направление, по которому сейчас образовался такой большой долг», — рассказала Догузова.

Глава Ростуризма выразила надежду, что позитивная динамика, которая наметилась в плане ограничений в Турции, позволит снова запустить выездной туризм. Она уверена, что все долги перед туристами будут быстро исполнены.

Догузова отметила, что ведомство ожидает позитивных новостей от Турции. По ее словам, открытие Турции не зависит от Ростуризма.

«На самом деле недовольство людей, которые не могут сейчас поехать в Турцию, мы понимаем, мы же все люди», — подытожила она

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия продлевает ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня.