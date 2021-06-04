Человечество предупредили о падении уровня интеллекта в обществе

Директор Центра неврологии отметил, что у большинства к 85 годам может развиться болезнь Альцгеймера или сосудистая деменция. Фото: pixabay

Директор Центра неврологии отметил, что у большинства к 85 годам может развиться болезнь Альцгеймера или сосудистая деменция. Фото: pixabay

Средний уровень интеллекта человека с каждым годом в обществе снижается, заявил директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов.

Пирадов заявил на ПМЭФ, что для продолжения прогресса человеческой цивилизации необходимо прежде всего думать о ментальном здоровье. «Потому что мозг — это мы», — подчеркнул ученый.

По его словам, родившиеся с 1930-го по 1980 год обладают уровнем IQ на 20% выше чем те, кто родился позже. Директор Центра неврологии отметил, что у большинства к 85 годам может развиться болезнь Альцгеймера или сосудистая деменция.

Он считает, что в итоге человечество может получить здоровое поколение, которое «из себя ничего не представляет».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, сколько весит хромосома человека.