Стало известно, когда «Спутник V» доставят в Бразилию

Стало известно, когда &#171;Спутник V&#187; доставят в Бразилию
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что вакцину от коронавируса «Спутник V» доставят в Бразилию в июле.

Ранее коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение «Спутника V», утвердив ряд ограничений на импорт использование препарата.

«Спутник V» прибудет в Бразилию в июле», — приводятся слова Дмитриева в Twitter вакцины.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" бразилия вакцина


 

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