Ученые заявили, что большие зрачки являются признаком высокого интеллекта

Такие результаты указывают на сильную связь между мозгом и глазом. Фото: pixabay.com

Такие результаты указывают на сильную связь между мозгом и глазом. Фото: pixabay.com

Ученые из Технологического института Джорджии установили связь между размером зрачков и интеллектом человека.

Участников эксперимента попросили пройти тесты на мышление, внимание и память. При этом люди с большим «базовым» размером зрачка показали результаты лучше, чем участники эксперимента с маленькими зрачками. Исследование опубликовано в журнале Cognition.

По словам ученых, это объясняется тем, что у людей с большими зрачками уровень мозговой активности в области, связанной с интеллектом и памятью, выше.

По мнению исследователей, размер зрачка может не только свидетельствовать о возбуждении и истощении, но и быть маркером индивидуальных различий в интеллекте.

Такие результаты указывают на сильную связь между мозгом и глазом, которую предстоит изучить более подробно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американские исследователи установили, что кареглазые люди имеют некоторые особенности в отличие от людей с иным цветом глаз. Деятели науки из университета Питтсбурга выяснили, что более низкий болевой порог свойственен женщинам, у которых карие глаза.