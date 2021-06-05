Эксперт назвал самый надежный пароль

Эксперт назвал самый надежный пароль
Самым популярным паролем остается слово «пароль». Фото: Pixabay

Наиболее надежным паролем можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Об этом рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

По его словам, сложные пароли часто забываются. В случае парольной фразы этот риск становится выше.

«Условно говоря, можете сделать пароль «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». При этом букву «о» заменить на ноль, а букву «а» на «@» и в конце еще восклицательный знак поставить», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что такой пароль подобрать практически невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт настоятельно рекомендует не использовать в качестве пароля логин или электронную почту, даже при добавлении цифр. Такой пароль, как и личная информация, одинаковый или шаблонный (с единичными изменениями) набор знаков, взламываются за секунды.

взлом аккаунта пароли эксперты


 

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