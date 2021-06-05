Эксперт назвал самый надежный пароль

Наиболее надежным паролем можно считать комбинацию на основе парольной фразы. Об этом рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
По его словам, сложные пароли часто забываются. В случае парольной фразы этот риск становится выше.
«Условно говоря, можете сделать пароль «куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет». При этом букву «о» заменить на ноль, а букву «а» на «@» и в конце еще восклицательный знак поставить», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что такой пароль подобрать практически невозможно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт настоятельно рекомендует не использовать в качестве пароля логин или электронную почту, даже при добавлении цифр. Такой пароль, как и личная информация, одинаковый или шаблонный (с единичными изменениями) набор знаков, взламываются за секунды.