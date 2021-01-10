Эксперт рассказал, как придумать сложный и надежный пароль

Популярные и украденные пароли есть в базах, которые хакеры используют для быстрого подбора ключа, рассказал эксперт. Фото: pixabay

Популярные и украденные пароли есть в базах, которые хакеры используют для быстрого подбора ключа, рассказал эксперт. Фото: pixabay

Руководитель отдела анализа защищённости компании «Ростелеком» Александр Колесов объяснил, что компонентами надежного пароля являются его длина, уникальность и способ хранения.

Эксперт настоятельно рекомендует не использовать в качестве пароля логин или электронную почту, даже при добавлении цифр. Такой пароль, как и личная информация, одинаковый или шаблонный (с единичными изменениями) набор знаков, взламываются за секунды.

Самый простой способ надежно защитить свои данные — пользоваться генератором паролей, рассказал Колесов РИА Новости. Главное в этом случае, его запомнить, поскольку генераторы, как правило, выдают случайный и уникальный набор букв и цифр. Информацию, к примеру, можно записать в блокнот либо создавать парольные фразы, которые просто запоминаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как, помимо надежного пароля, защитить от взлома личные данные.