Акции японских ресторанов резко выросли после сообщений о беременности панды

На фоне сообщений о возможной беременности панды Син-Син в токийском зоопарке Уэно акции расположенных поблизости ресторанов стали резко расти.

Сотрудники зоопарка рассказали, что у панды начали проявляться признаки беременности после спаривания, сообщает «Би-би-си». Наличие плода у животного не подтверждено, а для панд характерно такое явление как псевдобеременность.

При этом неоднозначность информации не помешала росту акций ресторанов, которые находятся рядом с зоопарком. В Японии панды популярны среди туристов, поэтому акции ближайших к зоопаркам заведений всегда повышаются на фоне сообщений о возможном появлении детеныша, так как инвесторы ожидают увеличения потока посетителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гигантские панды, помимо размеров и угрозы вымирания, отличаются тем, что не размножаются в неволе. Это стало одной из причин, по которой животные попали в Красную книгу. В течение десяти лет исследователи гонконгского зоопарка пытались заставить двоих панд, живущих там, спариваться, но все попытки оставались безуспешными.