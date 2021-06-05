Газ взорвался в квартире дома на проспекте Энтузиастов

Газ взорвался в квартире дома на проспекте Энтузиастов
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На пятом этаже дома в Красногвардейском районе произошел взрыв газа.

Инцидент произошел утром 5 июня в девятиэтажном доме №18/1 на проспекте Энтузиастов.

По предварительной информации, пострадал один человек. Эвакуировали 40 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.

В результате происшествия произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой), сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все произошло примерно в 11 часов утра в доме №15 по Морской набережной в Василеостровском районе. Там разгерметизировался газовый баллон, предназначенный для туристической горелки объемом 300 мл.

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