Глава Минздрава рассказал, как избежать роста заболеваемости коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что роста заболеваемости коронавируса получится избежать, если граждане будут соблюдать рекомендации специалистов.

«Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно», – цитирует его РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 5 108 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 пациентов.

В апреле 2020 года, когда пандемия коронавируса в России только начинала развиваться, Росстат начал оценивать связанную с COVID-19 смертность. Тогда было выявлено 2 825 случаев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе. Лекарство под названием «Лейтрагин» разрабатывали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).