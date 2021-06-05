Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 5 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение на проспекте Энергетиков, Суворовском и Загородном, на Приморском, Киевском и Московском шоссе.

Аварии произошли на Октябрьской набережной, на КАДе и на Московском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.