Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Дорожная ситуация на утро 5 июня. Скриншот: Яндекс.Карты

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 5 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение на проспекте Энергетиков, Суворовском и Загородном, на Приморском, Киевском и Московском шоссе.

Аварии произошли на Октябрьской набережной, на КАДе и на Московском шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

аварии дорожная ситуация пробки


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Глава Минздрава рассказал, как избежать роста заболеваемости коронавирусом
В Петербурге ожидается жара до +28 градусов
Газ взорвался в квартире дома на проспекте Энтузиастов
Глава Минздрава: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом
В России начали производить препарат от ковида на основе крови переболевших
Акции японских ресторанов резко выросли после сообщений о беременности панды
Эксперт назвал самый надежный пароль