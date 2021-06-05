В Петербурге стартовал последний день ПМЭФ

Стартовал последний день Петербургского международного экономического форума. В разных павильонах «Экспофорума» обсудят глобальные вопросы современности и пути их решения.

Последний, четвертый, день ПМЭФ начнется с бизнес-завтрака в конгресс-центре, который состоится в 8:30. Тема сессии — «Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством и обществом».

«Где родился, там и пригодился? Или почему молодежь уезжает из регионов». В конференц-зале B2 обсудят, почему молодежь уезжает из регионов и как повысить привлекательность субъектов России для молодых специалистов. На сегодняшний день одним из определяющих факторов территориальной мобильности молодежи является привлекательность регионов как наиболее предпочтительных мест проживания, где имеется широкий спектр возможностей для удовлетворения насущных потребностей молодежи. Почему молодежь уезжает из регионов? Нужно ли с этим что-то делать? Должно ли государство вмешиваться в решение данного вопроса? Что можно предпринять, для того чтобы молодежь оставалась в регионах?

Туризм и индустрия гостеприимства»: новые инвестиционные и технологические возможности для отрасли. В конференц-зале D1обсудят проблему туризма. Общий поток внутренних туристов в России по итогам 2020 года сократился на 35–40%. Какие ключевые вызовы стоят перед отраслью в текущий период? В чем будут состоять новые меры государственной поддержки по развитию инфраструктуры и территорий? Как повысить инвестиционную привлекательность индустрии туризма?

Интеллектуальная собственность: новые возможности для молодежного предпринимательства. В конференц-зале G5. В рамках сессии участники форума обсудят, какие задачи по вовлечению молодежи в науку и изобретательство стоят перед государством, обществом и бизнесом? Можно ли научиться изобретать? Как и для чего получают патенты? Какие изменения необходимо внести в нормативные правовые акты с целью более широкого вовлечения в изобретательство?

«Молодежные сообщества. Как самостоятельно построить социальный лифт и стать частью закрытого клуба?». Сессия пройдет в конференц-зале G5. Спикеры расскажут, как государству и компаниям эффективно взаимодействовать с молодежью и можно ли построить карьеру на создании своего сообщества. Модератором выступит председатель Санкт-Петербургского регионального отделения, координатор по Северо-Западному федеральному округу «Деловой России» Дмитрий Панов.

Подробное расписание есть на сайте форума.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Северной столицы заключили на Петербургском международном экономическом форуме контракты более чем на 200 млрд рублей. Итоги форума подвел губернатор Александр Беглов.