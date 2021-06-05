На Малой Морской каршеринг столкнулся с такси

На Малой Морской каршеринг столкнулся с такси
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 5 июня на Малой Морской улице в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса «Ситидрайв» и машины такси Uber.

Водители машин не смогли разъехаться на проезжей части у дома № 21.

«На Малой Морской такси положил набок каршеринг», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно перевернувшийся каршеринговый автомобиль и помятую машину такси Uber. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в Гатчинском районе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Один погиб, трое пострадали.

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