На Малой Морской каршеринг столкнулся с такси

Утром 5 июня на Малой Морской улице в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля каршерингового сервиса «Ситидрайв» и машины такси Uber.

Водители машин не смогли разъехаться на проезжей части у дома № 21.

«На Малой Морской такси положил набок каршеринг», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно перевернувшийся каршеринговый автомобиль и помятую машину такси Uber. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в Гатчинском районе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Один погиб, трое пострадали.