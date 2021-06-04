В Больших Колпанах произошло ДТП с погибшим и тремя пострадавшими

В аварии погибла женщина из "Киа". Фото: pixabay

В аварии погибла женщина из "Киа". Фото: pixabay

Сегодня вечером в Гатчинском районе произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Один погиб, трое пострадали.

Экстренные службы получили сообщение об аварии в 18:20. Это случилось на трассе А-120 в деревне Большие Колпаны. Как сообщили в областном управлении МЧС, на месте работала дежурная смена 43 пожарно-спасательной части Ленобласти — четыре человека и одна спецмашина. Пожарные смыли топливо с проезжей части.

По данным дорожной полиции, на месте погибла женщина из иномарки «Киа». Травмы получили ребенок и пассажирка из той же машины. Водитель микроавтобуса «Мерседес» не пострадал.

На месте происшествия работают медики, дорожные службы и ГИБДД. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Зеленогорском шоссе в аварии с участием дорогих иномарок погиб мужчина.