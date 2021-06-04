На Зеленогорском шоссе в аварии с участием дорогих иномарок погиб мужчина

На Зеленогорском шоссе в аварии с участием дорогих иномарок погиб мужчина
В аварии погиб мужчина. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В ДТП разбились сразу три автомобиля.

На Зеленогорском шоссе сегодня, 4 июня, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на дороге в сторону Зеленогорска. Там, по предварительным данным, произошла смертельная авария с участием трех автомобилей, среди них «Мерседес» стоимостью в несколько миллионов рублей. На обочине также было замечено бездыханное тело парня, которого уже накрыли простыней.

Свидетели отмечают, что не заметили ни одной кареты скорой помощи. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Металлостроя произошла авария с участием мотоцикла: на месте реанимация.

дтп зеленогорск новости СПб


 

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