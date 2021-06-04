У Металлостроя произошла авария с участием мотоцикла: на месте реанимация

Непонятно, в каком состоянии находится байкер – он, кажется, находится в сознании.

В Ленинградской области сегодня, 4 июня, произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на дороге к Металлострою. Там по непонятной причине столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате травмы получил байкер, который, тем не менее, находится в сознании.

На место прибыла реанимация, медики оказывают помощь пострадавшему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе легковушка повалил столб: «Киа» прилетело по крыше. Как сообщает очевидец произошедшего, сам водитель особо не пострадал.