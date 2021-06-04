В Приморском районе легковушка повалил столб: «Киа» прилетело по крыше

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказался снесен бетонный столб. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Приморском районе Северной столицы на Планерной улице, рядом с путепроводом случилось ДТП.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и снес бетонный столб.
Как сообщает очевидец произошедшего, сам водитель особо не пострадал.
На фотографии видно, что столб завалился на припаркованную рядом «Киа».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спецкомиссия назвала причину ДТП с автобусом на Ленинском проспекте. Так, серьезное ДТП произошло 27 мая в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.