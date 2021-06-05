Водитель Mercedes погиб в ДТП в Ленобласти

Водитель Mercedes погиб в ДТП в Ленобласти
Водитель погиб. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 3 июня около 23:30 на 55 километре автодороги «Зеленогорск-Приморск-Выборг» 54-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Nissan Pathfinder под управлением 51-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля немецкой марки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение об аварии в 18:20. Это случилось на трассе А-120 в деревне Большие Колпаны. Как сообщили в областном управлении МЧС, на месте работала дежурная смена 43 пожарно-спасательной части Ленобласти.

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