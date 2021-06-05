Путин рассказал, когда россияне смогут свободно выезжать за границу

Путин рассказал, когда россияне смогут свободно выезжать за границу
Путин выступил на ПМЭФ. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Президент заявил, что путешествия будут возможны, когда граждане начнут активнее прививаться от коронавируса.

Президент России Владимир Путин сегодня, 5 июня, в рамках ПМЭФ рассказал, когда россияне смогут свободнее выезжать за границу. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что нужно достигнуть 60% иммунизации населения. После этого не только жители России смогут ездить в другие страны, но и иностранцы смогут посещать нашу страну. Путин также надеется, что российские вакцины признают на территории Евросоюза. Он убежден, что отечественные препараты ничем не хуже тех, что были изобретены в других государствах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российскую вакцину «ЭпиВакКорона» начнут поставлять в Бразилию и Венесуэлу. До конца года в Венесуэлу планируют поставить 5 млн комплектов (10 млн доз). Отгрузки планируют начать в сентябре.

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