ПМЭФ посетили около 13 тысяч человек из 140 стран

ПМЭФ посетили около 13 тысяч человек из 140 стран
На ПМЭФ соблюдается социальная дистанция. Фото: Gazeta.SPb

На форум приехали представители 11 тысяч российских и иностранных компаний.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 июня, подходит к концу международный экономический форум, так что время подводить итоги. Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что в мероприятии приняли участие около 13 тысяч человек, которые приехали в Россию из 140 стран мира, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Также известно, что в ПМЭФ приняли участие 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний были представлены на уровне руководителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартовал последний день ПМЭФ.

мероприятие новости СПб ПМЭФ


 

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