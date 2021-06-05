ПМЭФ посетили около 13 тысяч человек из 140 стран

На форум приехали представители 11 тысяч российских и иностранных компаний.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 июня, подходит к концу международный экономический форум, так что время подводить итоги. Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что в мероприятии приняли участие около 13 тысяч человек, которые приехали в Россию из 140 стран мира, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Также известно, что в ПМЭФ приняли участие 11 тысяч российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний были представлены на уровне руководителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартовал последний день ПМЭФ.