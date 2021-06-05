В России на выплаты к учебному года могут рассчитывать более 20 млн детей

Деньги получат семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Фото: pixabay.com

Деньги получат семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Фото: pixabay.com

На каждого ребенка выделят 10 тысяч рублей.

В России к началу учебного года более 20 миллионов детей получал выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 5 июня, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в рамках ПМЭФ.

Известно, что на выплаты могут рассчитывать дети в возрасте от шести до 18 лет. Также их получат дети-инвалиды старше 18 лет, так как они обычно учатся в школах дольше остальных ребят. Написать заявление на единовременную выплату можно будет уже в середине июля 2021 года.

Также с 1 июля неполные семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет, смогут получать 5,6 тысяч рублей. А беременные, находящиеся в трудном материальном положении, получат 6,3 тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что выплата до 250 тыс. рублей будет доступна более 9 тыс. малоимущих семей Петербурга.