В рамках ПМЭФ заключили более 800 соглашений

Общая сумма соглашений составила свыше 3,8 триллионов рублей.

Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сегодня, 5 июня, рассказал об итогах форума. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено боле 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллионов рублей. Это больше, чем в 2019 году, когда ПМЭФ проходил до этого – тогда подписали 745 соглашений.

«Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей»,

— сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПМЭФ посетили около 13 тысяч человек из 140 стран.