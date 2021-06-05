В рамках ПМЭФ заключили более 800 соглашений

В рамках ПМЭФ заключили более 800 соглашений
На ПМЭФ соблюдается социальная дистанция. Фото: Gazeta.SPb

Общая сумма соглашений составила свыше 3,8 триллионов рублей.

Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сегодня, 5 июня, рассказал об итогах форума. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено боле 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллионов рублей. Это больше, чем в 2019 году, когда ПМЭФ проходил до этого – тогда подписали 745 соглашений.

«Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей»,

— сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ПМЭФ посетили около 13 тысяч человек из 140 стран.

новости СПб ПМЭФ соглашения


 

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