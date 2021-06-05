ПМЭФ принес Петербургу 600 млрд рублей инвестиций

ПМЭФ принес Петербургу 600 млрд рублей инвестиций
Александр Беглов. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Проекты будут реализованы до 2025 года.

Петербургский международный экономический форум принес Северной столице 600 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что реализация проектов начнется уже в текущем года, а срок исполнения назначен на 2025 год. Губернатор Александр Беглов отметил, что они нацелены на повышение качества жизни, а также на развитие капитала и городской инфраструктуры. Больше всего средств было инвестирован в промышленность, здравоохранение и фармацевтику, транспортную инфраструктуру.

«В перспективе развитие проектов повлечет за собой дополнительные инвестиции в инфраструктуру»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в рамках ПМЭФ заключили более 800 соглашений.

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