Белоусов заявил о потраченных на поддержку экономики в кризис 4 трлн рублей

Белоусов заявил о потраченных на поддержку экономики в кризис 4 трлн рублей
Белоусов отметил, что он владельцу НЛМК Владимиру Лисину сказал о том, что тот возмутился десяткам миллиардов рублей при его то доходах. Фото: Gazeta.SPb

Правительство России потратило 4 трлн рублей на поддержку экономики страны во время пандемии.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ, сообщает РИА «Новости». Белоусов отметил, что он владельцу НЛМК Владимиру Лисину сказал о том, что тот возмутился десяткам миллиардов рублей при его то доходах. Так они раскрыли информацию о том, что во время пандемии на поддержку экономики они взяли взаймы у банков.

Восстановление экономики страны на данный момент опережает прогнозы на несколько месяцев вперёд, отметил первый вице-премьер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПМЭФ принес Петербургу 600 млрд рублей инвестиций. Проекты будут реализованы до 2025 года. Петербургский международный экономический форум принес Северной столице 600 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

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