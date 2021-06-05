На форте «Константин» в эти выходные проходит праздник в честь ветра и музыки «Паруса Кронштадта»

На форте «Константин» в эти выходные проходит праздник в честь ветра и музыки «Паруса Кронштадта»
Сегодня прошел и парад парусников. Фото: кронштадт.рф

На форте «Константин» в этот уикэнд проходит праздник в честь ветра и музыки «Паруса Кронштадта». 6 июня люди увидят яхты и шхуны и послушают Street band и Дунаевский Orchestra.

Сегодня состоялась регата «Открытие навигации в Санкт-Петербурге — 2021» на «Константине», а также прошли соревнования по виндсерфингу и кайтсерфингу, сообщает «Фонтанка». Сегодня прошел и парад парусников. В три часа на мастер-классе желающие сделали воздушных змеев, а вечером послушали Una2rman.

Праздник продолжится в воскресение. Петербуржцы снова увидят парад парусников и послушают живую музыку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ПМЭФ решили развивать туризм в Кронштадте. В Петербурге стартовал второй день Международного экономического форума, в результате которого был подписан протокол, касающийся туризма в Кронштадте.

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