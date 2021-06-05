Советник Путина: Тиктокер Даня Милохин задал шороху на ПМЭФ

Тиктокер Даня Милохин «задал шороху» на Петербургском международном экономическом форуме. Именно так и высказался советник президента РФ Антон Кобяков.

Он отметил, что Милохин уложил всех участников на пол для съемки видео в TikTok, об этом сообщает «Город+». Также Даня Милохин рассказал участникам, как вести TikTok. Во время интервью произошел курьез. Милохин не сразу услышал переводчика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак и Милохин полежали на полу для ролика в TikTok на ПМЭФ-2021. Журналистка Ксения Собчак и тиктокер Даня Милохин приехали на Петербургский международный экономический форум. В Северную столицу Собчак прилетела утром. О прибытии она сообщила в своих соцсетях. Даня Милохин на ПМЭФ снял видео для TikTok. Так во время съёмки тока бизнесмены вместе с Даней легли на пол.