Глава комитета Госдумы предложил отменить маткапитал для части россиян

Глава комитета Госдумы предложил отменить маткапитал для части россиян
Аксаков отметил, что у среднестатистического россиянина даже годовой доход не достигает миллиона рублей. Фото: pixabay
Материнский капитал хочет отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Об этом сообщает ТАСС. Аксаков считает, что богатым людям не нужны льготы, так как они сами могут обеспечить своих детей. Он также заявил, что планку можно опустить до людей, зарабатывающих три миллиона. Аксаков отметил, что у среднестатистического россиянина даже годовой доход не достигает миллиона рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дети Павла Дурова впервые попали в Forbes. Дети создателя Telegram Павла Дурова в первый раз заняли строчку в журнале Forbes. Так, в рейтинге американского финансово-экономического журнала Forbes оказались сын и дочь российского предпринимателя и долларового миллиардера Павла Дурова. Сын программиста и дочь оказались в рейтинге богатейших российских наследников Forbes.

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