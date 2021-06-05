Глава комитета Госдумы предложил отменить маткапитал для части россиян

Материнский капитал хочет отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Об этом сообщает ТАСС. Аксаков считает, что богатым людям не нужны льготы, так как они сами могут обеспечить своих детей. Он также заявил, что планку можно опустить до людей, зарабатывающих три миллиона. Аксаков отметил, что у среднестатистического россиянина даже годовой доход не достигает миллиона рублей.