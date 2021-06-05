В Канаде обнаружена вспышка неизвестной болезни, вызывающей слабоумие

У пациентов отмечается быстро прогрессирующее слабоумие и потеря контроля над мозгом. Фото: pixabay.com

У пациентов отмечается быстро прогрессирующее слабоумие и потеря контроля над мозгом. Фото: pixabay.com

В Канаде медики столкнулись со вспышкой неизвестной болезни в неврологии.

Врачи не могут точно установить диагноз, так как симптомы не имеют четкой связи друг с другом, сообщает РИА «Новости». У пациентов отмечается быстро прогрессирующее слабоумие и потеря контроля над мозгом.

Впервые болезнь обнаружили пять лет назад. Так зафиксировали 48 случаев, шесть человек умерли. Среди симптомов называют тревожность, бессонницу, слабоумие, нарушения движения, депрессию, галлюцинации и боли в мышцах. У пациентов обнаруживают атрофию мозга и неврологическую дисфункцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Танзании неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек. В Танзании произошла вспышка неизвестной смертельной болезни, от которой скончались по меньшей мере 15 человек. Еще более 50 человек попали в больницу с заражением.