В Танзании неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек

В Танзании неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек
Заболевших неизвестной инфекцией в Танзании рвало кровью. Фото: Pixabay

В Танзании произошла вспышка неизвестной смертельной болезни, от которой скончались по меньшей мере 15 человек. Еще более 50 человек попали в больницу с заражением.

Как сообщает Africa Feeds, ссылаясь на представителей здравоохранения страны, всплеск заболеваемости этой болезни пока локальный, он произошел только в одном административном округе. Инфицированные люди погибали, если поздно обращались за медицинской помощью. Одним из симптомов оказалась рвота кровью.

Главный врач округа Чунья в области Мбея Фелиста Кисанду рассказала, что в рамках первоначального обследования медикам удалось установить, что в основном погибали мужчины, страдающие язвой желудка и заболеваниями печени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ встревожила неэффективность вакцины AstraZeneca на вирус из ЮАР.

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