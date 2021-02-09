В Танзании неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек

В Танзании произошла вспышка неизвестной смертельной болезни, от которой скончались по меньшей мере 15 человек. Еще более 50 человек попали в больницу с заражением.

Как сообщает Africa Feeds, ссылаясь на представителей здравоохранения страны, всплеск заболеваемости этой болезни пока локальный, он произошел только в одном административном округе. Инфицированные люди погибали, если поздно обращались за медицинской помощью. Одним из симптомов оказалась рвота кровью.

Главный врач округа Чунья в области Мбея Фелиста Кисанду рассказала, что в рамках первоначального обследования медикам удалось установить, что в основном погибали мужчины, страдающие язвой желудка и заболеваниями печени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ встревожила неэффективность вакцины AstraZeneca на вирус из ЮАР.