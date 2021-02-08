ВОЗ встревожила неэффективность вакцины AstraZeneca на вирус из ЮАР

По словам специалиста, одной безопасной и эффективной вакцины недостаточно. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

По словам специалиста, одной безопасной и эффективной вакцины недостаточно. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Данные о возможной неэффективности вакцины от коронавируса AstraZeneca против штамма из ЮАР вызывают беспокойство. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, соответствующие сообщения — это только предварительные данные исследований. Она подчеркнула, что информации пока недостаточно.

Специалист также отметила в интервью телевизионной компании CBS, что несмотря на обилие уже появившихся в разных странах препаратов самой вакцины все еще недостаточно. Прививки должны получить все группы риска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса. Россия до сих пор единственная страна, в которой есть три собственных препарата от COVID-19.