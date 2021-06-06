В мире COVID подхватили почти 173 миллиона человек

В мире COVID подхватили почти 173 миллиона человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за все время пандемии коронавирус подхватили более 172 млн человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня. По данным SCMP, в мире COVID-19 заразились 172 727 466 человек. Побороть заболевание смогли 156 595 909 пациентов. Скончались от инфекции за все время 3 715 707 человек.

На первом месте по количеству зараженных коронавирусом по-прежнему США (33 354 473), второе место у Индии (28 694 879), следом идет Бразилия (16 907 425). Россия занимает шестое место — 5 058 221 зараженных, 121 365 умерших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко назвал процент заболевающих COVID после вакцинации людей.

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