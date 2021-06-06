В ГИБДД разработали правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах

В России сотрудники ГИБДД смогут использовать макеты и манекены для предупреждения нарушений правил дорожного движения. Такое положение содержится в проекте приказа МВД РФ, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения.

Как сообщается в приказе, инспекторы в ходе осуществления скрытого надзора не обязаны быть в форме. Однако в этом случае они не смогут останавливать автомобили и оформлять правонарушения.

При этом сотрудники в форме, которые занимаются скрытым надзором на патрульном автомобиле без опознавательных знаков, принимают меры по фиксации нарушений правил дорожного движения. Речь идет об опасном вождении, пересечении встречной полосы и превышении скоростного режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГИБДД подготовила проект дополнений к действующим Правилам дорожного движения. Поправки вступят в силу в марте следующего года.