Через год ГИБДД введет новые правила дорожного движения в России

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

ГИБДД подготовила проект дополнений к действующим Правилам дорожного движения. Поправки вступят в силу в марте следующего года.

Как сообщает «Коммерсант», поправки затронут перечень технических неисправностей и условий, при которых водителям запрещается эксплуатация транспортных средств.

Так, автомобилистам начнут выписывать штрафы за использование зимней резины летом и летней зимой. Это будет считаться нарушением и для водителей большегрузов, если зимой они ездят без шипованных шин и цепей противоскольжения. Каждый регион будет вправе вводить собственный временной диапазон.

Автомобилистов смогут оштрафовать за отсутствующие или неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры уровня фар.

Кроме того, денежное наказание грозит водителям за отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, а также за наличие предметов, закрывающих обзор. К примеру, это могут быть видеорегистраторы, если они мешают обзору дороги.

Причиной для штрафа станут и ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера. Также будет запрещено ездить на машине, если один из деформированных при ДТП бамперов будет выступать за пределы габаритов машины.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать.