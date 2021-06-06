В Ленобласти еще 89 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировано еще 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 6 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено более 45 тысяч случаев заболевания. При этом выздоровели более 43 тысяч пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 18 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 936 человек. Следом идет Петербург — 861 новый ковид-пациент. Третье место у Подмосковья — 773 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сейчас коронавирусная инфекция намного агрессивней, чем раньше. Состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.