В Ленобласти еще 89 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 89 человек заразились коронавирусом
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Ленинградской области зафиксировано еще 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 6 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено более 45 тысяч случаев заболевания. При этом выздоровели более 43 тысяч пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 18 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 936 человек. Следом идет Петербург — 861 новый ковид-пациент. Третье место у Подмосковья — 773 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сейчас коронавирусная инфекция намного агрессивней, чем раньше. Состояние от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток.

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