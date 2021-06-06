Трамп обрушился с критикой на Байдена за «одобрение» газопровода «Северный поток — 2»

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена за, по его мнению, слабую позицию в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Администрация Байдена ценит Америку меньше. 48 тыс. рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL. Он принял решение прекратить строительство нашего трубопровода, но одобрил строительство российского», — цитирует словам Трампа The Sun.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.