Задержан водитель, который скрылся после смертельного ДТП в Ломоносовском районе

Задержан водитель, скрывшийся после смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти.

Дорожный инцидент произошел в ночь на 5 июня в деревне Коваши. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 23-летний молодой человек, управляя автомобилем БМВ320 улетел у кювет, машина опрокинулась.

В результате ДТП 25-летняя пассажирка, находившаяся на заднем сидении, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. При этом водитель с места происшествия скрылся. Однако спустя несколько часов он явился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых авто. Машины встали посреди дороги.