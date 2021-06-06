Проклятье сериала «Улицы разбитых фонарей»: умер еще один актер

Ушел из жизни актер театра и кино Артем Анчуков. Об этом стало известно в воскресенье, 6 июня. Ему было 39 лет.

Грустную новость сообщила певица Татьяна Буланова в соцсети.

— Артём… — подписала вокалистка фото актера у себя в Instagram. В комментариях она написала, что Артема Анчукова не стало «сегодня утром». Причиной смерти, по её словам, стали осложнения после коронавируса.

Дата и место прощания будут названы позже.

Артём Анчуков родился 19 июля 1981 года. С 2003 по 2013 год работал в театре «Буфф». Всего на его счету почти семь десятков работ в кино. Зрителям она также запомнился по ролям в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улица разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка» и другие.

Сериал «Улицы разбитых фонарей» по мотивам произведений Алексея Кивинова выходил на ТВ с 1998 по 2019 годы и стал самым продолжительным сериалом в истории отечественного ТВ. После смерти актера Александра Васильева в сети появилась теория о проклятии сериала.

Также с 2017 года умерли Николай Годовиков (66 лет), Владимир Тыкке (75 лет), Борис Агешин (78 лет), Юрий Ароян (68 лет), Владислав Жуковский (73 года).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом. Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала.