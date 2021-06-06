Новак: «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца года

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено до конца этого года и он будет введен в эксплуатацию.

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», — заявил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер РФ Александр Новак.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.