Новак: «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца года

Новак: «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца года
Александр Новак. Фото: kremlin.ru

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено до конца этого года и он будет введен в эксплуатацию.

«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», — заявил в эфире телеканала «Россия-1» вице-премьер РФ Александр Новак.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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