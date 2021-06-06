В Минздраве рассказали, что происходит с легкими после отказа от курения

В Минздраве рассказали про восстановление легких после отказа от курения. Фото: Pixabay

В Минздраве рассказали про восстановление легких после отказа от курения. Фото: Pixabay

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал про сроки восстановления легких после отказа от курения.

«По современным данным, первые положительные признаки нормализации работы организма можно фиксировать уже через несколько десятков минут», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, через год после отказа от курения риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на 50%. Через пять лет на 50 % уменьшается риск рака горла и полости рта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что изучение поведения никотинозависимых мышей в 2018 году показало, что грызуны полностью излечиваются от недуга после введения в организм формы специального фермента NicA2, который естественным образом возникает у бактерий, живущих на табачных полях.