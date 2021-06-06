Пожар на Советской тушили 16 спасателей

В воскресенье, 6 июня, в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 14:53. Пожар произошел на 5-ой Советской улице, дом 41. В подвальном помещении, площадью 50 квадратных метров, горел мусор на площади 3 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 15:03. Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара принимали участие четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 5 июня, произошел пожар, в результате которого чуть не погибли трое. Известно, что инцидент произошел в одной из комнат коммунальной квартиры.