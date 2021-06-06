Как петербуржцы спасаются от летней жары: фоторепортаж Gazeta.SPb

Как петербуржцы спасаются от летней жары: фоторепортаж Gazeta.SPb
Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В воскресенье, 6 июня, столбики термометров в Ленинградской области поднялись почти до 30 аномальных градусов, в Петербурге — выше +25.

Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Спасаясь от жары многие горожане уехали поближе к озерам и водоемам. Петербуржцы и жители Ленобласти устроили заплыв в запрещенном для купания месте в Кавголовском озере.

Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Температура воздуха в Петербурге в дневное время составит +26…+28 градусов. Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северных направлений будет дуть слабо. Атмосферное давление будет мало меняться.

Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В МЧС дали определенные рекомендации, как легче перенести жару. Спасатели посоветовали населению ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки.

Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Также рекомендуется чаще проветривать помещения и пользоваться кондиционерами, носить легкую одежду, не забывать про головные уборы и потребление воды. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, из-за теплой и сухой погоды в регионе возрастет опасность лесных пожаров, а у метеозавимых людей могут быть проблемы со здоровьем.

Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Люди спасаются от жары. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +30 градусов. Осадки не прогнозируются.

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