Постпред в ЕС предупредил о новом витке борьбы вокруг «Северного потока — 2»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Запад может создавать определенные проблемы после запуска «Северного потока — 2».
По его словам, Москву и Nord Stream 2 AG такое развитие событий не застанет врасплох.
«Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.