Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавируса
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Ученые выяснили, что коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена — Барре.

Антитела, вырабатываемые организмом после ковида, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи, сообщает EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.

Первые симптомы заболевания — онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе. Лекарство под названием «Лейтрагин» разрабатывали исследователи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

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